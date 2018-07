Cerimônias de Tóquio-2020 devem destacar o espírito do Japão

As cerimônias dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 combinarão as diversas facetas do espírito do Japão, anunciou Mansai Nomura, prestigioso ator do teatro tradicional japonês, escolhido para dirigir a abertura e o encerramento do evento.

A designação de Mansai Nomura como diretor artístico sugere que as artes tradicionais devem ocupar um espaço importante nos eventos.

"Darei o melhor de mim para que as cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos sejam simples, mas que exprimam a riqueza do espírito do Japão", afirmou Nomura. "Quero mostrar todas as cores de nossa paleta", completou.