Cerimônia de abertura terá formato enxuto e presença de Ronaldo

A Rússia dá a largada para a Copa do Mundo 2018 com uma cerimônia de abertura em novo formato, mais enxuta, e com a participação de figuras locais e internacionais, entre elas o ex-jogador brasileiro Ronaldo. As mudanças anunciadas nesta segunda-feira (11) pela comissão organizadora têm o objetivo de valorizar as apresentações musicais, mantendo a celebração do futebol e do país-sede. A celebração acontece na próxima quinta-feira (14) no estádio Luzhniki, em Moscou, mesmo local onde, em 1980, o choro do urso Misha emocionou o mundo na abertura das Olimpíadas de 1980. A cerimônia terá início às 12h, horário de Brasília, meia hora antes da partida entre Rússia e Arábia Saudita.

"É um momento emotivo também para os anfitriões. Depois de tanto trabalho, de repente todo o mundo está na sua casa para celebrar o amor pelo futebol. Senti isso no Brasil há quatro anos e agora estou feliz por poder compartilhar este entusiasmo com os russos", disse Ronaldo, campeão mundial em 1994 e 2002. A participação de Pelé ainda não foi confirmada. No entanto, o ex-jogador cancelou a conferência que faria em uma universidade do país nesta semana devido a problemas de saúde.