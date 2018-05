Celtics dominam 76ers e abrem semi com vitória em casa

Franquia de Boston vence com tranquilidade e faz 1 a 0 na semifinal da conferência leste

Na noite desta segunda-feira (30), o Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers por 117 a 101 no TD Garden, em Boston, e abriu 1 a 0 na série semifinal da conferência leste.



O jogo começou bem disputado e parecia que seria a noite de Joel Embiid. O camaronês terminou como cestinha da noite com um duplo-duplo, 31 pontos e 13 rebotes. Porém, o trio Tatum, Horford e Rozier roubou a cena. Juntos, os três fizeram 83 dos 117 pontos do Boston. Com a responsabilidade de substituir Kyrie Irving nos playoffs, Rozier liderou a primeira disparada dos donos da casa no começo da partida. Com dez pontos no primeiro período, o armador foi o grande responsável pelos Celtics terem conseguido tomar a liderança do placar na metade do primeiro período e ter fechado os primeiros 10 minutos três pontos na liderança.



A partir do segundo período, a franquia de Boston construiu a vantagem que a faria levar a partida com tranquilidade até o final. Com show de Al Horford e Jayson Tatum, os Celtics fizeram 31 a 23 no segundo período e foram para o vestiário vencendo por 11 pontos. A partir daí o time da casa só precisou administrar a vantagem.



Uma das chaves para a vitória dos Celtics foi o elevado número de bolas de três: 17, com um aproveitamento de quase 50%. Do lado dos 76ers, foram apenas cinco bolas de fora da linha dos três e um aproveitamento de 20%.



A franquia da Philadelphia até ensaiou uma reação no último quarto, chegando a diminuir a vantagem para oito pontos. Mas não deu. Inspirado nos dez minutos finais, Rozier marcou 13 pontos no derradeiro quarto e garantiu a vitória ao Boston Celtics. As duas equipes voltam a quadra na próxima quinta-feira, às 21h30, novamente no TD Garden.