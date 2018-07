Ceará vence Sport por 1 a 0, em Fortaleza

O Sport investiu em alterações e teve boas chances com Andrigo, que pararam nas defesas de Éverson. Lisca reforçou a marcação, o que deixou o Sport ficou sem espaços de infiltração, deixando o Ceará com os três pontos.

Para o goleiro do Sport Magrão, faltou um pouco de concentração ao time. "O Ceará se armou ali atrás, se defendeu bem e a gente não conseguiu penetrar. Tivemos momentos bons na partida, mas pecamos no início do segundo tempo. A equipe deles voltou com uma velocidade muito grande e não conseguimos sair. Depois nos reencontramos na partida, mas não foi o suficiente para empatar. Faltou um pouco de concentração. Na Série A não podemos perder isso. No início do segundo tempo o Ceará veio forte pra cima de nós e não soubemos suportar a pressão. Tomamos um gol logo no início, que saiu muito caro", disse o camisa 1.

O próximo confronto do Sport será no próximo domingo, às 16h, contra a equipe do Fluminense (RJ), na Ilha do Retiro.