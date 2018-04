Ceará vence Fortaleza de Ceni e é campeão cearense

No Castelão, alvinegro surpreendeu o time liderado pelo ex-goleiro do São Paulo e venceu por 2 a 1

No Castelão, o Ceará surpreendeu o Fortaleza e venceu por 2 a 1, se sagrando campeão cearense em 2018. Esse é o 45º título estadual.

Em jogo tenso, o time comandado por Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo, recebeu seu arquirrival precisando reverter o resultado de 2 a 1 a favor do Ceará conquistado no jogo de ida.



No entanto, o time foi surpreendido, e acabou levando dois gols, de Pio e de Felipe Azevedo. Adalberto, zagueiro do Fortaleza, marcou o único gol dos donos da casa.