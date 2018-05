CBG tomará 'providências urgentes' para investigar denúncias

Coordenador técnico da entidade foi acusado por vítimas de fazer chacotas com casos de assédio

No último domingo, o programa Fantástico, da Rede Globo, veiculou uma reportagem com denúncia de casos de assédio na ginástica brasileira. Após a divulgação do escândalo envolvendo o ex-técnico da seleção brasileira de ginástica, Fernando de Carvalho Lopes, a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) se pronunciou nesta segunda-feira (30), através de uma nota oficial, na qual informa que "adotará providências urgentes, em consonância com orientações do Ministério Público do Trabalho, órgão que tem cooperação nessa área, no sentido de avaliar o melhor procedimento que o caso requer".



A entidade também afirmou que vai ouvir o atual coordenador técnico da CBG, Marcos Goto, sobre as acusações de comportamento inadequado. Ele é acusado por duas vítimas de fazer piadas com o caso.



Confira a nota da CBG na íntegra:



"Relativamente à matéria exibida neste domingo no Programa Fantástico, da Rede Globo, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), por meio desta, informa que adotará providências urgentes, em consonância com orientações do Ministério Público do Trabalho, órgão que tem cooperação nessa área, no sentido de avaliar o melhor procedimento que o caso requer.

De todo modo, vale ressaltar previamente que a entidade fará a oitiva do treinador Marcos Goto sobre a acusação de comportamento inadequado.

Quanto aos aspectos preventivos e até repressivos na temática vale reiterar, conforme link abaixo, que a CBG firmou ajuste com o Ministério Público do Trabalho para combate à assédio e abuso moral e sexual, manipulação de resultado, doping e outras formas de violência ou fraudes no esporte.

A instituição já realizou seminário bastante exitoso em parceria com o COB acerca do assunto e implementou ações e atividades educativas e preventivas nesse aspecto. No mesmo sentido, foi aprovado na assembleia geral da CBG o código de ética, e está sendo composto o comitê de ética e integridade da Confederação para processo e julgamento de casos relacionados ao descumprimento da codificação mencionada.

Nenhum caso de Assédio ou Abuso ficará sem rigorosa apuração e eventual sanção, conforme a hipótese."