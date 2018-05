CBF libera pré-convocados para disputar o Brasileiro

Dedé, Rodrigo Caio, Dudu, Maicon e Luan são alguns dos jogadores que constam na 'misteriosa' lista de pré-convocação à Copa do Mundo

Os 12 jogadores que constam na pré-lista da convocação para a Copa do Mundo de 2018 poderão atuar pela suas equipes em competições organizadas pela CBF.



A entidade que comanda o futebol brasileiro informou que esses atletas estão em "condição de jogo por seus clubes nas competições que estejam disputando".



A lista dos pré-convocados não foram divulgados por decisão da comissão técnica, mas alguns nomes já são conhecidos como os zagueiro Dedé (Cruzeiro) e Rodrigo Caio (São Paulo), os atacantes Dudu (Palmeiras) e Luan (Grêmio), o volante Maicon (Grêmio). Os três últimos foram revelados pela CBF, que havia pedido aos clubes para não colocá-los em campo.



De acordo com o regulamento da Fifa, os jogadores inscritos na Copa do Mundo precisam de um período de descanso desde o dia 21 de maio, mesmo aqueles que estão na pré-lista. E não podem atuar por nenhuma competição.



A CBF deveria ter pedido a liberação para que os atletas pudessem atuar em seus torneios mas perdeu o prazo determinado pela Fifa.