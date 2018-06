CBF envia reclamação à Fifa sobre o VAR

Documento enviado pela federação brasileira pede explicações em relação ao protocolo do árbitro de vídeo

A CBF enviou, ontem, um ofício à Fifa pedindo explicações sobre o protocolo de uso do árbitro de vídeo na Copa do Mundo.



Os brasileiros reclamam de um possível pênalti não marcado sobre Gabriel Jesus, além de uma falta em Miranda no lance do gol de empate da Suíça.



No documento enviado ontem, a entidade quer saber se o árbitro César Ramos pediu para rever os lances, se o árbitro de vídeo Paolo Valeri orientou o juiz da partida a olhar o monitor e se houve comunicação entre os dois e o que eles teriam falado.



Permitido pela primeira vez em um Mundial, o VAR tem sido decisivo em algumas partidas. França, Peru e Suécia já tiveram pênaltis marcados a favor após a revisão no vídeo.