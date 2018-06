Esta é a quarta temporada seguida que a final é decidida entre Cavaliers e Warriors, sendo que a equipe de Golden State venceu duas vezes (em 2014-2015 e 2016-2017), contra uma do time de Cleveland (2015-2016).



No clima da final

Pelo segundo ano seguido, a NBA montou espaço temático na avenida Paulista, em São Paulo, onde os fãs da bola laranja poderão acompanhar os jogos decisivos em um telão gigantesco, e ainda ver de perto camisas históricas como a de Michael Jordan, Magic Johnson e até o troféu da NBA.



A casa ainda conta com um exposição de bolas de basquete da liga norte-americana, estações onde será possível comparar as medidas das mãos e pés de alguns jogadores, área de games, espaço com interação em realidade virtual, loja oficial, além de uma reprodução dos vestiários da NBA.



Os ingressos serão limitados para os dias de jogos, com a distribuição de 650 entradas através de sorteio pelo site www.nbafinals.com.br. Nos finais de semana, o espaço estará aberto para visitação com entrada gratuita por ordem de chegada e funcionará das 11h às 18h.

Buscando o primeiro triunfo na série final da NBA, o Cleveland Cavaliers, do astro LeBron James, recebe o Golden State Warriors pelo jogo, hoje às 21h. Nos dois primeiros confrontos, em Oakland, a equipe de Stephen Curry, Kevin Durant e companhia saiu vencedora e abriu boa vantagempara chegar ao 3º título nas ultimas quatro temporadas.Dependendo muito de LeBron, o Cleveland precisa de melhor desempenho de seus coadjuvantes para vencer e voltar a ter esperança na série. Nos dois jogos, o camisa 23 foi responsável por 80 dos 217 pontos anotados pela equipe dos Cavs, além de mais 21 assistências e 17 rebotes.Do lado de Golden State, a marca da equipe é o dinamismo. Com quatro all-stars no elenco, Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green, o time teve cinco jogadores com 10 ou mais pontos em ambas as partidas.