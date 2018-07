Cavani não participa de treino do Uruguai

Atacante sentiu dores na panturrilha no jogo e teve de ser substituído na vitória sobre Portugal

Com a ausência do atacante Edinson Cavani, que sentiu a panturrilha esquerda durante a vitória sobre Portugal por 2 a 1, o Uruguai voltou a treinar nesta segunda-feira (2) no Centro Esportivo de Borsky, dois dias depois de ter obtido a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.



O jogador ainda espera um diagnóstico sobre a lesão muscular sofrida na panturrilha durante a partida. Ele deixou o campo aos 29 minutos do segundo tempo, depois de fazer os dois gols uruguaios no jogo. Suplente do atacante contra Portugal, Cristhian Stuani briga com Maxi Gómez por uma vaga na equipe do Uruguai se o titular não estiver em condição de jogo para disputar a fase de quartas de final contra a França. As duas equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (6), às 11h (de Brasília), em Nizhny Novgorod.



A atividade com bola comandada pelo técnico Oscar Tabárez nesta segunda contou apenas com os jogadores que não foram titulares contra a seleção portuguesa. Com a exceção de Cavani, quem iniciou a partida ficou na academia do complexo esportivo e realizou trabalho regenerativo.