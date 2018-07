Cavani faz treino à parte um dia antes das quartas de final

Atacante uruguaio não havia sequer ido a campo desde que foi substituído durante a partida contra Portugal, pelas oitavas

A apenas 24 horas do jogo das quartas de final contra a França, o atacante uruguaio Edinson Cavani, com um edema na panturrilha esquerda, fez um treino nesta quinta-feira à parte de seus companheiros.

Após um aquecimento no ginásio, os jogadores uruguaios entraram no gramado para o último treinamento antes da partida das quartas de final contra os Bleus em Nizhni Novgorod.

Enquanto os jogadores seguiram para uma área do gramado para um treino com bola, Cavani ficou em outra parte do campo com um integrante da comissão técnica da Celeste. O atacante fez exercícios com a bola e correu por alguns minutos.

A presença do atacante do PSG na partida contra os franceses é a grande dúvida do técnico Oscar Tabarez.

Cavani fez os dois gols da vitória de 2 a 1 do Uruguai sobre Portugal pelas oitavas de final, mas foi substituído durante a partida depois que sofreu a lesão na panturrilha esquerda. Desde então não havia retornado aos treinos.