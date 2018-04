Cavaliers têm início arrasador e empatam a série

Lebron James teve atuação magistral e marcou 46 pontos na vitória dos Cavs

Jogando em casa, o Cleveland Cavaliers derrotou o Indiana Pacers por 100 a 97, nesta quarta-feira (18), no jogo 2 da série melhor sete dos playoffs da NBA, e igualou a disputa em 1 a 1.



Os Cavs tiveram um início de partida impressionante e em cinco minutos abriram 16 a 1 no placar, com LeBron marcando os 16 pontos de sua equipe. Com o decorrer da partida, os Pacers conseguiram equilibrar a partida e diminuíram a diferença que chegou a ser de 18 pontos.



Lebron terminou como cestinha da partida com 46 pontos. Foi a 20ª partida que o astro dos Cavs marcou pelo menos 40 pontos em playoffs. Ele fica atrás apenas da lenda Michael Jordan, que soma 28 jogos no quesito.



No final, a equipe de Indiana apertou, encostou, mas não conseguiu passar à frente no placar. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (20), no Bankers Life Fieldhouse, em Indianapolis.