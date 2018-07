Casillas: 'É uma pena a má sorte que tivemos'

O ex-goleiro capitão da seleção espanhola deixou mensagens de apoio nas redes sociais após a eliminação diante da Rússia

Iker Casillas, atual goleiro do FC Porto e ex-capitão da seleção espanhola, lamentou nesta segunda-feira (2) a "má sorte" da Espanha na Copa do Mundo 2018, no qual foi eliminada no domingo (1) pela anfitriã Rússia, no desempate por pênaltis.



"É uma pena a má sorte que tivemos. A Rússia abdicou da posse de bola e tentou aproveitar um lance de bola parada ou um contra-ataque e limitou-se a esperar pelas grandes penalidades durante toda a prorrogação", que terminou empatado 1 a 1, escreveu Casillas na sua conta no Instagram.



Para o goleiro do FC Porto, a Espanha, campeã mundial em 2010, deve esquecer rapidamente a eliminação nas oitavas de final do Mundial da Rússia e "pensar no que deve ser a seleção no futuro", assinalando que todos os jogadores e equipes passam por "grandes momentos e outros dolorosos".



No Twitter, o jogador publicou mensagens de apoio à seleção e torcida.