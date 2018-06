Casemiro exalta Osório e prevê surpresas no México

Volante cita exemplo da eliminação da Alemanha para minimizar favoritismo da Seleção Brasileira

O México surpreendeu o mundo ao vencer a Alemanha por 1 a 0 na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Um dos grandes personagens é o técnico Juan Carlos Osório, que teve uma passagem pelo São Paulo em 2015, um estrategista e uma figura polêmica, por raramente repetir o time titular de uma partida para a outra.



Com o conhecimento dessa característica do colombiano que treina a seleção mexicana, o volante Casemiro contou em entervista coletiva nesta sexta-feira (29) que recebeu conselhos de amigos que trabalharam com Osório e espera algum tipo de surpresa no duelo das oitavas de final na próxima segunda-feira.



"Se eles tiverem uma proposta de tentar jogar, vai ser melhor para o Brasil. O treinador deles é muito esperto. Já me falaram muito bem dele quando ele trabalhou no São Paulo. Tenho certeza que ele vai querer surpreender contra nós. Ele é um treinador que sempre supreende. É um grande treinador e tem o respeito de todos nós", previu o camisa 5 brasileiro.



Questionado a respeito do favoritismo da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, Casemiro deixou a avaliação para a imprensa e citou a Alemanha para argumentar que camisa não ganha jogo.



"Favoritismo é mais questão de vocês. Nós temos a total consciência que favoritismo e camiseta não ganham jogo. Temos o maior exemplo da Alemanha, que caiu na primeira fase. Estamos muito tranquilos, todos os jogadores são de grande nível, de clubes que são sempre favoritos. Nós já estamos muito acostumados com a pressão com o favoritismo e sabemos que temos que ter respeito e jogar muito futebol para ganhar do México", afirmou o volante do Real Madrid.



Para chegar ser campeão, o Brasil ainda precisa fazer quatro jogos, em apenas 16 dias. Isso significa que o tempo para treinar e corrigir erros está cada vez mais escasso, à medida que as fases decisivas do Mundial se aproximam. Para o jogador, os treinamentos agora servem apenas para ajustar detalhes.



"Nós estamos há mais de um mês juntos. Agora não tem muito o que trabalhar. É mais ajuste, parte física, tático, vídeo, mentalmente, detalhes. O que foi trabalhado, já trabalhamos no decorrer dessa preparação", revelou Casemiro.



Ao ser perguntado sobre como é jogar com Neymar e Cristiano Ronaldo, na Seleção e no Real Madrid, o volante afirmou que os dois, ao lado de Messi, estão entre os três melhores jogadores do mundo. Além disso, disse que o craque brasileiro está acostumado com a pressão que tem recebido por conta de suas atuações na Copa do Mundo.



"Proteger o Neymar? Ele é uma estrela e sabe lidar bem com a crítica. Se ele joga mal, ele toma porrada. Se joga bem, é o melhor do mundo. Já demonstrou contra a Sérvia que estava mais solto e fez uma grande partida. Por isso é o Neymar e é o grande jogo do Brasil", avaliou Casemiro.



Confira as respostas de Casemiro na entrevista coletiva desta sexta-feira (29):



Sobre Neymar ser a estrela

"Sabemos que futebol sempre tem os jogadores que o pessoal fala mais, mas se não tiver um conjunto bom, não vence. Tem que ter um conjunto muito bom e um jogador acima da média. O nosso hoje é o Neymar, mas temos grandes jogadores, uma defesa muito sólida e um grande goleiro. Assim como em outros anos também. Foi Ronaldo, foi Pelé, foi Romário..."



Evolução da seleção

"Sabemos que a cada jogo estamos melhorando. O primeiro foi um empate, mas com sabor que poderia ter feito mais. O segundo foi um jogo contra uma equipe com proposta só de defender e o terceiro deu para demonstrar um pouco mais de futebol, contra uma equipe mais aberta, o que facilitou nosso estilo de jogo. Nós estamos crescendo dentro da competição, até mesmo pela ansiedade dentro da competição. Na miha opinião, a evolução vai ser maior ainda."



O que os jogadores sabem da história dos títulos da Seleção?

"Não temos tanto conhecimento. Sabemos que quando ganha, fica para a história. Temos total consciência disso e é esse nosso propósito."



Quem foi o grande responsável pelo seu crescimento e quem é o melhor volante do mundo?

"Eu diria que foi um conjunto de profissionais com clubes, até mesmo da minha atitude. Fiquei muito feliz com minha evolução. Tenho 26 anos e quero seguir crescendo. Tem grandes jogadores na função. Eu gosto de falar muito do Busquets, apesar de ser uma característica diferente da minha, mas é um primeiro volante que eu gosto muito e tem uma grande qualidade. Jogador com a minha característica, acho difícil de falar. Tem poucos primeiros volantes mesmo. Tem o Kanté, o Pogba, mas são funções um pouco diferentes."



Redimento na Copa

"Sempre tem que melhorar. Estou satisfeito dos jogos que estou fazendo, estou tentando dar o meu melhor."



Acha que o México vai querer propor jogo contra o Brasil?

"Se eles tiverem uma proposta de tentar jogar, vai ser melhor para o Brasil. O treinador deles é muito esperto. Já me falaram muito bem dele quando ele trabalhou no São Paulo. Tenho certeza que ele vai querer surpreender contra nós."



Sobre estar pendurado

"Não me preocupa. Eu tenho esse estilo de jogo e é inevitável. Se eu tomar o cartão no próximo jogo, temos o Fernandinho e outros jogadores que podem fazer bem essa função. Não vou mudar meu estilo."



Papo tático com o Tite

"Eu sempre falo que por detrás de uma comissão, tem grandes profissionais. A seleção está muito bem servida com isso. Você tem a liberdade de ter o diálogo."



O time está protegendo o Neymar?

"Proteger o Neymar? Ele é uma estrela e sabe lidar bem com a crítica. Se ele joga mal, ele toma porrada. Se joga bem, é o melhor do mundo. Já demonstrou contra a Sérvia que estava mais solto e fez uma grande partida. Por isso é o Neymar e é o grande jogo do Brasil."



Como a seleção está se preparando para uma eventual prorrogação e pênaltis

"Na parte dos pênaltis, nós já estamos treinando desde Londres. Sabemos que treino é uma coisa e dentro do jogo é outra. Tenho certeza que os jogadores já estavam treinando desde a Granja Comary. Sabemos que agora faltam quatro jogos, que você tem que dar tudo, fazer o melhor. Tem que ser com o coração, com raça e são quatro jogos pro nosso sonho."



Ambiente está mais leve?

"Primeiro objetivo foi conquistado. O ambiente sempre foi muito alegre. Acho que não mudou nada do meu ponto de vista."



Supresas que o Osório pode aprontar

"Tu quer que eu entregue o ouro para o méxico, né? Ele é um treinador que sempre supreende. É um grande treinador e tem o respeito de todos nós."



Qualidade do setor defensivo do Brasil

"Não são só os quatro defensores e o volante que defendem. O poder defensivo da Seleção começa lá com Neymar, Jesus e Willian. Os 11 que estão dentro de campo defendem e atacam. Eu diria que o professor Tite vem fazendo uma coisa que me deixa muito feliz. Tudo o que ele pede para eu fazer é o que eu faço no Real Madrid. Não mudou meu perfil, minha característica de jogo. O mérito dele é de não tirar o meu perfil. Não só eu, mas todos os jogadores fazem o que fazem nos seus clubes."



Falta de tempo de trabalho até a final

"Nós estamos há mais de um mês juntos. Agora não tem muito o que trabalhar. É mais ajuste, parte física, tático, vídeo, mentalmente, detalhes. O que foi trabalhado, já trabalhamos no decorrer dessa preparação."



O que Tite falou antes do treino?

"Não vou falar para você o que ele falou porque foi para nós."



Colchão é muito ruim?

"Não tem muito o que falar. Na nossa infância, muitos dormiam no chão, sem colchão. Cada um coloca a culpa no que for. Eu dormi muito tempo no chão, nunca tive problema, então cada um tem as suas explicações."



Brasil é favorito contra o México?

"Favoritismo é mais questão de vocês. Nós temos a total consciência que favoritismo e camiseta não ganham jogo. Temos o maior exemplo da Alemanha, que caiu na primeira fase. Estamos muito tranquilos, todos os jogadores são de grande nível, de clubes que são sempre favoritos. Nós já estamos muito acostumados com a pressão com o favoritismo e sabemos que temos que ter respeito e jogar muito futebol para ganhar do México."



Importância do lado técnico e do lado emocional nessa fase

"Tem que juntar os dois. Dentro de uma partida, vão ter momentos que o México vai estar melhor e que o Brasil vai estar melhor. Tem que juntar o coração e a cabeça. Tem que ter um equilíbrio dentro de campo para ganhar a Copa do Mundo."



Paralelo entre Neymar e CR7

"São dois jogadores excepcionais, que podem mudar um jogo a qualquer momento. São jogadores de outro mundo, estão entre os três melhores do mundo, juntando com o Messi. Que bom que um deles está do nosso lado."



Ansioso para sair o primeiro gol na Copa do Mundo?

"Sem dúvida, meu trabalho é dar equilíbrio para a equipe e fazer meus companheiros jogarem. Claro, que fazer um golzinho de cabeça ou de fora da área ajuadria a Seleção."



Convívio entre titulares e reservas

"Não só eu, como toda a comissão tentamos valorizar o trabalho deles. O nível da Seleção quando entram os jogadores ou aumenta ou se mantém. Eles são muito imporantes para nós. O Filipe e o Fagner entraram da melhor maneira possível. É assim que se ganha, com grande elenco, grande grupo. Tem que dar parabéns para eles. São muito importantes para nós."



Asiedade no mata-mata

"Uma das conversas que eu tive com o Edu nessas Eliminatórias foi a questão de acontecer isso. Pode acontecer de você fazer um grande jogo contra o México e ser eliminado. Existem várias formas de você perder. Se nós perdermos esse jgo, vai ser fazendo uma grande atuação. A única coisa que o Tite pede para nós é fazer um grande jogo, resultado é outra coisa. A bola pode não entrar, como não estava entrando contra a Costa Rica. Tenho certeza que nós vamos dar o máximo para fazer um grande jogo e estamos preparados para isso."



Lidar com a sensação de estar tão perto e tão longe do hexa

"É logo ali, mas está lá longe. Tem que pensar jogo a jogo. Não adianta pensar na Bélgica, tem que pensar no México, ganhar e depois sim, pensar em outro jogo. Como eu falei do cartão amarelo. Não só eu, como todos os jogadores, estamos voltados só para o México e em fazer um grande jogo."



Qual a importância do Zidane no seu crescimento?

"Como treinador demonstrou que é um grande treinador. Ganhou tudo com o Real Madrid. Tenho que agradecer muito. Me deu muita confiança, me fez entender o que é a função do primeiro volante."



Cobradores de pênaltis

"Eu acho que ainda não tem isso específico. Todo mundo está treinando. Isso tem que perguntar para o Tite, porque é ele que vai escolher. Se eu estiver no jogo, eu vou querer bater sem problema nenhum."