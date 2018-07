Carrasco do Brasil em 2006 volta à cena

Na Copa do Mundo de 2006, Thierry Henry marcou o único gol da vitória da França sobre o Brasil nas quartas de final, e mandou a Seleção para casa. Na Rússia-2018, o ex-atacante não estava em campo, mas ajudou a Bélgica a eliminar o Brasil do principal torneio de futebol do mundo.Thierry Henry é auxiliar-técnico na seleção belga e tem a responsabilidade de treinar os atacantes da Bélgica. Apesar de nenhum dos gols da vitória do Brasil ter sido marcado pelo ataque, a presença do ex-jogador da França na comissão dos belgas só engradece o bom trabalho executado pelo técnico Roberto Martínez.Henry se aposentou em 2015, se tornou comentarista esportivo na BBC, e no ano seguinte assumiu a função na seleção da Bélgica. Campeão da Copa do Mundo com França em 1998, justamente contra o Brasil, o ex-jogador terá a possibilidade de conquistar seu segundo título mundial, caso a Bélgica siga rumo ao título da Copa na Rússia.