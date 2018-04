Carpegiani diz que demissões no futebol foram precipitadas

Ex-treinador rubro-negro também revela que clube já sabia da saída de Rueda no fim de 2017

Em entrevista ao programa Seleção SporTV, o técnico Paulo César Carpegiani falou pela primeira vez após a sua demissão do Flamengo. O treinador, campeão do mundo com o clube em 1981, criticou as demissões no departamento de futebol.



"Na minha opinião, houve uma precipitação. Não sei em que momento as coisas do passado estavam, mas pelas próprias declarações, você nota que já havia a possibilidade de uma saída. O Rodrigo, como gestor, pode ter igual, mas melhor não tem. Com toda a certeza te digo. Tudo ficava nele. Um profissional excepcional", criticou o treinador.



No início do ano, criou-se uma novela em relação à permanência do colombiano Reinaldo Rueda no comando do rubro-negro. Com proposta da seleção chilena, o treinador comunicou sua saída do clube apenas na reapresentação do elenco, dia 8 de janeiro. Mas, de acordo com Carpegiani, o Fla já sabia que o Rueda não continuaria como técnico do rubro-negro.



"Aventou-se essa possibilidade porque no final do ano o Rueda já estava decidido a não ficar", revelou Carpegiani, ao ser perguntado por Cléber Machado se ele havia sido chamado pelo rubro-negro para a função de treinador.



Com 17 jogos em 2018, com 11 vitórias, três empates e três derrotas, somando 70% de aproveitamento, o treinador foi demitido após a eliminação para o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca.



"Sinceramente ainda não me caiu a ficha. Cheguei 7 de janeiro. Tinham apenas sete jogadores, sendo dois goleiros. O elenco se apresentou 13 de janeiro por causa da Sul-Americana. Para início de campeonato, tivemos que recorrer à molecada que estava em São Paulo [na Copinha]", disse Carpegiani.