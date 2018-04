Carlinhos Paraíba é apresentado no Santa Cruz

Desde terça-feira em negociações, o Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira a sua principal contratação para a temporada, com a apresentação oficial do volante Carlinhos Paraíba no Arruda. A reestreia do atleta de 35 anos com a camisa coral deve acontecer no dia 22 de abril, contra o Atlético-AC, pela segunda rodada da Série C. O Tricolor estreia no dia 15, no clássico contra o Náutico, na Arena de Pernambuco.

O atleta, que tem uma história de boa relação com o clube, agora retorna ao Tricolor. Com uma passagem pelo Santa em 2007, ele estava há cinco temporadas seguidas atuando no Japão. A última vez que o atleta jogou no Brasil foi em 2011, quando atuou no São Paulo. "O primeiro fator, o que mais fez diferença foi a torcida do Santa Cruz. Sempre tive esse desejo de voltar, mas queria voltar bem. Estou com 35 anos, estou em um bom momento da minha carreira e sei que posso corresponder. Tenho o maior orgulho dessa camisa e vou honrar dentro de campo", afirmou Carlinhos Paraíba.



"Volto mais experiente, gosto de controlar o jogo, de ter a bola. Apesar de estar com 35 anos, venho de um futebol muito rápido e estou acostumado a atuar assim. No campo vou mostrar que a idade não vai ser problema. Não vou desistir, vou batalhar sempre. Também espero presentear a torcida com títulos e boas atuações. Em termos de posição, venho jogando de segundo volante há cerca de oito anos. É a posição que mais gosto de jogar. Espero poder ajudar o Santa Cruz".

Projeto Camisa 12 O número da camisa que Carlinhos Paraíba vai usar não é aleatório, afinal, foi o projeto Camisa 12 que arrecadou fundos juntos à torcida, o que possibilitou a ida do jogador ao clube. Em pouco mais de uma semana, o projeto arrecadou mais de 50% dos R$ 300 mil necessários para a contratação do atleta. Com a iniciativa da torcida, o clube lançou a campanha para angariar recursos e contratar um reforço de "peso".

O jogador destacou as mudanças pelas quais passou no tempo em que esteve fora.