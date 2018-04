Cariocas saem na frente de paulistas na Copa do Brasil sub-20

Flamengo, Vasco e Botafogo vencem seus primeiros duelos pelas quartas de final do torneio

Na tarde desta quarta-feira (25) foram disputados os quatro duelos de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. O grande destaque foram as equipes cariocas. Flamengo, Vasco e Botafogo levaram a melhor sobre Corinthians, São Paulo e Ponte Preta, respectivamente.



Em Bragança Paulista, o rubro-negro conseguiu um excelente resultado. Atuando com um a menos durante boa parte do segundo tempo, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1. Wesley e Michael marcaram para os cariocas. João descontou para o alvinegro. O jogo de volta será na próxima terça-feira (1º), às 15h na Gávea.



No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o São Paulo por 5 a 4 em partida muito doida. O cruzmaltino vencia o jogo por 2 a 1, mas levou três gols em dez minutos. Em casa, a equipe carioca mostrou por que é conhecida como o "Time da Virada" e conseguiu a reação. Moresche, duas vezes, Rodrigo, Caio Lopes e Lucas Santos marcaram para o Vasco. Diego, Helinho, Fabinho e Walce fizeram os gols do tricolor. O confronto de volta será em Cotia, na próxima quarta-feira (2).



Também no Rio de Janeiro, o Botafogo derrotou a Ponte Preta por 1 a 0. O gol foi marcado por Pedro. A vaga na semifinal será decidida na quinta-feira (3), em Campinas.



No único duelo sem ser Rio x São Paulo, o Palmeiras praticamente carimbou sua classificação ao golear o Grêmio por 4 a 0 em Eldorado do Sul. Léo Passos, duas vezes, Yan e Papagaio fizeram os gols do alviverde. A partida de volta será na quarta-feira (2), em Itu.



Assim como na Copa do Brasil profissional, não há mais o critério do gol qualificado. Assim, caso os derrotados vençam pela mesma diferença de gols que perderam na ida, a decisão da vaga vai para os pênaltis.



Confira os resultados dos jogos de ida da Copa do Brasil sub-20:



Corinthians 1 x 2 Flamengo - estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista (SP)

Vasco 5 x 4 São Paulo - estádio Nivaldo Pereira - Queimados (RJ)

Botafogo 1 x 0 Ponte Preta - CEFAT - Niterói (RJ)

Grêmio 0 x 4 Palmeiras - estádio Aírton Ferreira da Silva - Eldorado do Sul (RS)



Veja os dias e horários dos jogos de volta da Copa do Brasil Sub-20:



01/05 - 15h | Flamengo x Corinthians - estádio da Gávea - Rio de Janeiro (RJ)

02/05 - 15h | São Paulo x Vasco - estádio Marcelo Portugal - Cotia (SP)

02/05 - 16h30 | Palmeiras x Grêmio - estádio Novelli Junior - Itu (SP)

03/05 - 15h | Ponte Preta x Botafogo - estádio Moisés Lucarelli - Campinas (SP)