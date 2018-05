Carille diz que ainda não recebeu proposta da Arábia

Técnico corintiano foi sondado pelo Al-Hilal mas reitera que não dará resposta até ter a proposta oficial em mãos

Em entrevista coletiva cedida após o empate entre Corinthians e Sport, o treinador da equipe alvinegra Fábio Carille afirmou que ainda não tem nenhum tipo de acerto com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.



"A questão do Al-Hilal: grande parte da imprensa mente muito. O que escutei do meu empresário: existe a possibilidade de chegada de uma proposta. Ouvi que era meu ultimo jogo, que já contratei Rodriguinho: mentiras. Acreditem no que eu falo. Quando meu empresário falar que chegou, vou pensar", relatou o treinador.



Na semana passada, foi noticiado que Carille foi sondado pela equipa saudita e que o técnico poderia abandonar o comando técnico do Corinthians.



"Recebi uma sondagem e uma possibilidade de oferta. Vou esperar. Enquanto eu não ouvir nada do meu empresário...Já recebi duas de fora. Faz parte ter proposta e depois discutir o que a gente pensa que é melhor. Essa infelizmente vazou, as outras a gente controlou. Teve uma enquete no país, chamei minha diretoria para explicar", explicou Carille.