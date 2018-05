Carille dá adeus ao Corinthians em coletiva

Técnico agradece ao clube e já planeja os próximos passos na Arábia Saudita

Esta quarta-feira foi o dia da separação de Fábio Carille e Corinthians. O técnico aceitou a proposta do Al-Wehda, da Arábia Saudita, e vai imediatamente para o país do Oriente Médio.



"Quero deixar minha gratidão à toda diretoria do Corinthians. Desde a primeira passagem, Mário, Roberto, Andrés, nove anos e meio de uma história de uma história que considera linda. Minha gratidão eterna a esse clube e também para o sheik que acreditou em mim e não mediu esforços para que eu vá para o país e ajude a revolucionar esse clube, um projeto grandioso, por isso a escolha", disse Carille.



O técnico também falou sobre a decisão de não dirigir o time contra o Millonários, nesta quinat-feira (24), pela última rodada da Libertadores. "Tudo que eu falei com a diretoria foi tranquilo, não quis (dirigir o time) mesmo, pela importância do jogo. Lembro que quando o Fabio Santos se despediu para ir para o México, o ambiente do vestiário ficou ruim quando ele apareceu, muitas pessoas chorando, ele, jogadores. Estamos classificados, mas uma vitória pode trazer benefícios, então joga o vestiário para baixo. Hoje ou amanhã devo falar com a diretoria e talvez fazer algo para a torcida. Sei que tem muita gente chateada, algumas entendem, mas estou em paz. Pensei muito".