Carille acerta com clube árabe e deixa o Corinthians

preparador físico Walmir Cruz, o auxiliar Leandro da Silva (Cuca) e o observador Mauro da Silva.





O técnico Fábio Carille não é mais o treinador do Corinthians. Ele aceitou oferta milionária do Al Wehda, da Arábia Saudita, e já não comanda a equipe alvinegra contra o Millonarios, nesta quinta-feira (24), em Itaquera, pela Libertadores da América.Cotado para assumir o Al Hilal, também do mundo árabe, Carille acabou acertando com outro clube do país, que foi promovido à Primeira Divisão nesta temporada. O treinador ainda levará oO Corinthians será comandado pelo auxiliar Osmar Loss na próxima partida, que deve ser efetivado para o restante da temporada. Loss comandou a base do alvinegro de Parque São Jorge entre 2013 e 2017. Neste período chegou a quatro finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e conquistou duas (2015 e 2017). Além disso, foi bicampeão paulista sub-20 (2014 e 2015) e brasileiro (2014).