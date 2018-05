Cara de Libertadores? Fla é o time que mais rouba bola na competição

Rubro-negro atingiu recorde de desarmes do torneio na vitória sobre o Emelec na última quarta-feira (16)

Na noite da última quarta-feira (16), o Flamengo venceu o Emelec por 2 a 0 no Maracanã e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado exorcizou um fantasma no clube, que desde 2010 não conseguia chegar à fase de mata-mata da competição continental. E uma das principais armas do clube está na parte defensiva.



Tido muitas vezes como uma equipe pouco combativa, o Flamengo vem mostrando um espírito de Libertadores neste ano. Na partida contra o Emelec, a equipe de Mauricio Barbieri bateu o recorde de desarmes em uma só partida: 34. Com isso, o rubro-negro se tornou a equipe que mais rouba bola na competição, com 104 desarmes realizados em cinco jogos, o que dá uma média de 20,8 roubadas de bola por partida. Também do Grupo D, o Independiente Santa Fé, da Colômbia, é o segundo time com maior número de desarmes na competição, 93 (11 a menos que os cariocas).



Quatro jogadores têm importância fundamental nisso. O primeiro é o lateral-esquerdo Renê. Muito criticado pela torcida rubro-negra, o camisa 6 é o quinto maior ladrão de bola da Libertadores. Renê já fez 16 desarmes no torneio. O líder em roubadas de bola é o meia Javier García, do Monagas (VEN), com 22 desarmes. O lateral-esquerdo esteve em campo em todos os 450 minutos do Fla na competição e tem uma média de 3,2 desarmes por partida.



Outro flamenguista que figura no Top 10 é o meia Lucas Paquetá. Ora jogando mais avançado, ora mais recuado, o camisa 11 carioca soma 14 bolas roubadas na competição, figurando em décimo lugar na lista dos maiores desarmadores da Libertadores. Como também esteve em campo durante os 90 minutos em todos os cinco jogos realizados até o momento, Paquetá tem uma média de 2,8 desarmes por partida.



Os dois principais volantes rubro-negros têm números absolutos menores. Cuéllar e Jonas aparecem com 13 desarmes cada. Porém, a média dos dois é bastante alta. Suspenso nos dois primeiros jogos por conta de uma expulsão na final da Copa Sul-Americana do ano passado, o colombiano soma 270 minutos em campo, o que lhe dá uma média de 4,3 desarmes por jogo. Na última quarta-feira, o camisa 8 foi o maior ladrão de bola no Maracanã, ao lado de Paquetá, com sete desarmes. Jonas, que substituiu Cuéllar nos dois primeiros jogos, ficou menos tempo ainda em campo: 168 minutos. A média do volante é extremamente elevada: são 6,9 desarmes a cada 90 minutos em campo. Na última quarta-feira, o jogador atuou apenas três minutos e conseguiu duas roubadas de bola.



Diego é a grande arma ofensiva



Se defensivamente o Flamengo vem mostrando sua força, ofensivamente a equipe carioca tem em Diego sua principal arma. Autor de duas assistências para gol na competição, o camisa 10 é o segundo jogador que mais cria chances na Libertadres, com 16 assistências para finalização, atrás apenas do colombiano Yimmi Chará, do Junior Barraquilla, que tem apenas uma chance criada a mais que o brasileiro. Organizador do meio campo rubro-negro, Diego também tem uma eficiência de 93% nos passes no torneio continental, a melhor no time.