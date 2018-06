Capitão de novo, Thiago Silva comemora volta por cima na Seleção

Zagueiro admite pressão por vitória após empate na Suíça com a estreia

A imagem de Thiago Silva chorando e pedindo para não ser um dos cobradores antes da disputa por pênaltis contra o Chile nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 no Mineirão ainda é muito viva na cabeça dos torcedores brasileiros. Após esse episódio, o zagueiro ainda foi considerado vilão ao cometer uma penalidade máxima na eliminação do Brasil da Copa América, em 2015.



A partir daí, o jogador, que já havia perdido a braçadeira de capitão para Neymar, não foi mais convocado por Dunga. Thiago voltou a integrar a Seleção Brasileira com a chegada de Tite. Nos últimos amistosos deste ano, o camisa 2 recuperou a titularidade no time canarinho e será o capitão da equipe canarinho nesta sexta-feira, às 9h, contra a Costa Rica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (21), o jogador do PSG comemorou sua volta por cima na Seleção Brasileira.



Questionado se há uma pressão maior pela vitória na partida desta sexta, o jogador reconheceu que a equipe entra em campo pressionada por causa do empate com a Suíça na estreia, mas agarante tranquilidade.



Confira as declarações de Thiago Silva na entrevista coletiva desta quinta-feira:



Clima do vestiário

"Será um jogo muito difícil por eles terem perdido a primeira partida. Tem pressão para os dois lados, mas a gente já está acostumado com esse tipo de situação. É ter traquilidade para ter um bom desempenho, porque quando você tem um bom desempenho o resultado vem normal."



Volta por cima na Seleção

"Eu vejo um ponto muito positivo para mim, depois de um período fora das convocações e de ter retornado meu alto nível dentro da Seleção. Me preparei muito para isso. A equipe está bem ciente daquilo que vamos enfrentar amanhã, uma equipe de muita qualidade e que fez uma excelente copa no Brasil. Estão loucos para dar a volta por cima e temos que estar preparados para esse confronto."



Pressão maior no jogo pelo resultado na primeira rodada

"Em função do empate, isso nos traz uma responsabilidade maior. Mas não é de qualquer maneira que a gente vai vencer. Temos uma estratégia, vamos conversar para que a gente possa minimizar os riscos. É um jogo importante como todos os outros. É lógico que temos uma pressão maior, mas estamos cientes dessa responsabilidade e estamos bem tranquilos."



Sobre ser capitão da Seleção Brasileira

"Fico bastante tranquilo. Acho que o principal é dar o máximo, independete de estar com a braçadeira ou não. Cada um tem uma responsabilidade aqui e a gente sabe dividir isso muito bem. Todos têm suas características diferentes e estamos muito bem servidos."