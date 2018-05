Capitães de seleções adversárias pedem liberação de Guerrero

Jogadores das equipes, que enfrentarão o Peru, se solidarizam com o atacante

Em apoio ao atacante peruano, os capitães da seleções da França, Dinamarca e Austrália solicitaram à Fifa a liberação de Guerrero para que ele possa disputar a Copa do Mundo da Rússia. As três seleções são adversárias do Peru na fase de grupos do Mundial.



O documento assinado pelo francês Hugo Lloris, pelo dinamarquês Simon Kjaer e pelo australiano Mile Jedinak foi divulgada pela Associação de Jogadores Profissionais (FiFPro), que já havia enviado carta à entidade no domingo.

Suspenso por doping, Guerrero teve a pena ampliada para 14 meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte no início da semana passada. A decisão do tribunal é superior à Fifa. Os capitães pedem à Fifa que Guerrero comece a cumprir a penas após a Copa.



"Recorremos ao Conselho da FIFA e gentilmente apresentamos um pedido urgente de clemência pedindo ao Conselho da FIFA para interromper temporariamente a proibição imposta a Paolo Guerrero durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Com a suspensão a recomeçar na conclusão da participação do Peru na competição", solicita os jogadores em trecho da carta.



Nesta terça-feira (21), o atacante irá se encontrar com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para discutir a situação.