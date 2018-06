Canarinho pistola quase é expulso de hotel da Seleção

Canarinho Pistola é detido na Rússia por tentar golpe contra Putin pic.twitter.com/Z8XyrmAq7m — GABRIEL PINHEIRO (@GABRlELPlNHElRO) June 25, 2018

Olha quem está no bumbo, puxando o ritmo da torcida brasileira. Daqui a pouco tem recepção da #SeleçãoBrasileira em Moscou! #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/Cuy4d7pvNC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 25, 2018

A Seleção Brasileira chegou a Moscou nesta segunda-feira (25), onde enfrenta a Sérvia na próxima quarta. Pouco antes da chegada dos jogadores ao hotel, uma cena inusitada. O Canarinho Pistola, mascote da equipe, quase foi expulso do local, ao ser confundido com um torcedor comum por seguranças.Funcionários da CBF tiveram que inteceder para que o Canarinho não fosse retirado do hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada na capital russa.