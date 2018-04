Campello vê perícia em HD como forma de gerar instabilidade

Justiça irá averiguar situação de sócios e eleição pode ser anulada; presidente reclama da notícia em semana de jogos decisivos

Após a notícia de que o Tribunal de Justiça irá realizar uma perícia no disco rígido que contém a base de dados dos sócios Vasco, o presidente Alexandre Campello se manifestou na manhã desta terça-feira (3), em entrevista coletiva em São Januário. Com duas partidas importantes pela frente, nesta quarta contra o Cruzeiro pela Libertadores e no domingo contra o Botafogo pela final do Campeonato Carioca, o mandatário cruzmaltino considerou a notícia como uma tentativa de gerar instabilidade no ambiente do clube.



"É importante que a gente entenda que essa é uma movimentação política, que não está preocupada só com a integridade, a lisura. Mas sim com a vontade de anular esse processo eleitoral. Nós assumimos o clube após um período conturbado, de grande instabilidade e nossa primeira preocupação foi trazer tranquilidade pra equipe. É surpeendente que isso apareça exatamente num momento decisivo para o Vasco, que a vai participar de uma partida importante da Libertadores e que no final da semana nós temos uma decisão. Isso, talvez, com algum intuito de trazer novamente uma instabilidade para a equipe, o que poderia nos prejudicar nos resultados. Isso é uma questão que a gente tem que levantar, dessa real intenção por trás dessa perícia do HD", contestou o presidente cruzmaltino.



Entenda o caso



A eleição presidencial, realizada em janeiro, foi marcada por controvérsias. Em um primeiro momento, Eurico Miranda venceu o pleito, mas a justiça anulou os voto da "urna 7", que continha votos de sócios com dados cadastrais suspeitos. Após a constatação de que havia vários associados irregulares dentre os eleitores daquela urna, a Justiça definiu que os votos nela contidos seriam inválidos, dando a vitória à chapa de Júlio Brant.



Como as eleições no Vasco são indiretas, na semana seguinte houve eleições dente os conselheiros do clube para a escolha do novo presidente. Alexandre Campello, inicialmente candidato a vice-presidente na chapa, anunciou que iria concorrer à presidência e acabou sendo eleito pelos conselheiros, se tornando o presidente do Vasco.



Na última segunda-feira, O Tribuna de Justiça anunciou que fará perícia no HD que contém os dados dos sócios cruzmaltinos. Caso seja econtrada alguma irregularidade, a eleição pode ser anulada.