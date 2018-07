Campeão da Copa: maioria dos bancos erra feio nas projeções

Antes da bola rolar, modelos estatísticos colocavam Brasil, Alemanha e Espanha entre os favoritos a ganhar o Mundial da Rússia; Llody's acertou Brasil eliminado nas quartas e aposta na França como vitoriosa no domingo (15)

Projeções sobre PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país), inflação e câmbio não são novidades para os economistas. Embora utilizem as mais diversas metodologias e variados cenários, as previsões nunca ficam muito longe da realidade.



Mas quando o assunto é futebol, a coisa fica mais complicada. Alguns analistas que respondem por relatórios de bancos com peso relevante no cenário mundial arriscaram palpites para a Copa deste ano. O resultado? Ainda bem que a maioria deles não depende do esporte para sobreviver.



Com base em seus métodos econométricos normalmente aplicados para avaliar oportunidades de investimentos, o banco suíço UBS cravou antes da bola rolar que a Alemanha, Espanha e Brasil, pela ordem, eram os favoritos para ganhar a Copa.



A Alemanha não passou da primeira fase, a Espanha caiu nas oitavas de final e o Brasil foi eliminado nas quartas de final.



A equipe de pesquisa macroeconômica do Goldman Sachs optou por usar algoritmos de inteligência artifical em suas análises, concluindo que o Brasil seria o campeão mundial. O banco holandês ING usou o valor de mercado das seleções e seus desempenhos anteriores, e também passou longe da trave ao apostar na vitória da Espanha.



O banco japonês Nomura apostou que a seleção japonesa teria um desempenho fraco– e não foi realmente o que ocorreu. A equipe caiu nas oitavas para a Bélgica, que tirou o Brasil do Mundial. E também errou em parte com sua projeção de final entre a França e a Espanha.



Alguns modelos estatísticos, porém, chegaram mais perto. Nas simulações do Itaú Unibanco, a Seleção Brasileira cedia seu lugar na semifinal para a Bélgica em alguns cenários. Mas a Alemanha e Argentina eram as principais cotadas à taça de campeão.



A seguradora britânica Llody's, que considerou o ranking na Fifa de cada país participante em relação ao valor segurado total dos seus 23 jogadores, é a que pode se dar melhor nas estimativas da Copa da Rússia.



A especialista nos mercados de seguros e resseguros colocou a França como vencedora da Copa 2018, mas previa uma derrota da Alemanha, e não a Croácia na final. Além disso, na previsão, o Brasil ia além das quartas de final, o que acabou por acontecer.



*Com "Valor Econômico"