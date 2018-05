Campeão, City chega a recorde de 100 pontos com gol de Jesus

Com gol de Gabriel Jesus nos acréscimos, o campeão Manchester City venceu o Southampton por 1 a 0, neste domingo (13), pela última rodada do Campeonato Inglês, e chegou a 100 pontos, marca nunca alcançada na história da competição.

O brasileiro recebeu lançamento de De Bruyne para dominar e tocar por cobertura. Foi mais um dos recordes conquistados pela equipe de Guardiola, que já atingido o maior número de vitórias (32), mais gols marcados (106), melhor saldo de gols (79) e maior distanciamento para o segundo colocado (19 pontos).

O Liverpool também comemorou a quebra de um recorde. Mohamed Salah se tornou o maior artilheiro em uma temporada do Inglês, com 32 gols. Eleito o melhor jogador da Premier League no ano, o egípcio estava empatado com Alan Shearer (1995-96), Cristiano Ronaldo (2007-08) e Suárez (2013-14).