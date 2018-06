Campbell: 'única maneira de manter a seleção viva é a vitória contra o Brasil'

Atacante costa-riquenho acredita nos três pontos em cima da Seleção Brasileira e justifica derrota para a Sérvia

Joel Campbell, atacante reserva da seleção da Costa Rica demonstrou tranquilidade ao comentar sobre o próximo duelo de sexta-feira (22), contra o Brasil pela Copa do Mundo da Rússia. Na segunda rodada da fase de grupos, equipe está focando apenas nos três pontos.



"Queremos ganhar e vamos jogar para isso", conta o jogador de 25 anos, que atualmente está emprestado para o Real Betis Balompié, "o jogo é difícil, mas a única maneira de manter a seleção viva é a vitória contra o Brasil", completa.



Já o capitão da equipe, Bryan Ruiz, está confiante com a partida que acontece em São Petesburgo. "Sonho ganhar do Brasil", comenta o camisa 10 da seleção, "é a terceira vez que vamos enfrentá-los em um Mundial e acredito que podemos ganhar".



Ruiz também comenta do favoritismo da Seleção Brasileira, "temos que aproveitar a oportunidade", começa, "temos 90 minutos para ganhar a partida ou ao menos não perdê-la. Porque um empate ainda não mantém vivos matematicamente. Em situação complicada, mas vivos".



O confronto contra o Brasil acontecerá na sexta-feira (22) às 9h (horário de Brasília), pelo Grupo E.