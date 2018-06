Camisa da seleção nigeriana vence a Copa do Mundo da Moda

Talvez a Nigéria não vença a Copa do Mundo, apesar do desejo do presidente de sua federação, mas se existisse um troféu para a seleção com a camisa mais bonita da Rússia, ninguém duvida que sua coleção primavera-verão 2018 teria ficado com o prêmio.



A partir de sua entrada na partida contra a Croácia, neste sábado em Kaliningrado, a estrela das "Super Águias" não será seu capitão, John Obi Mikel, nem o craque do CSKA Moscou, Ahmed Musa, mas sua camisa branca e verde-limão, misturada com preto e branco nas mangas.

De Lagos a Paris, passando por Londres e Moscou, ponto principal da Copa de 2018, o uniforme nigeriano se tornou um fenômeno da moda que abarca muito mais do que os fãs do futebol do mundo inteiro.

O cartaz de "Esgotado" era visto somente algumas horas depois de seu lançamento. A camisa também não é mais encontrada no site da Nike, gigante da indumentária esportiva que veste a Nigéria e desenhou seu uniforme.

Inclusive em seu ponto de venda moscovita, inaugurado na segunda-feira no coração do Parque Gorki, os consumidores tiveram que se conformar em adquirir as camisas de Brasil ou França quando perguntavam pela nigeriana.

"É fantástico!", comemora em declarações à AFP Bert Hoyt, vice-presidente da Nike a cargo da área de futebol, que explica esse sucesso pela "capacidade de combinar 'desenho' e inovação, e, ao mesmo tempo, conectá-lo com a cultura dos jovens".



A moda nas ruas

Mas quantas camisas nigerianas foram vendidas? Antes de sua venda oficial no fim de maio, três milhões de solicitações foram feitas, segundo a emissora esportiva americana ESPN, que cita o vice-presidente da Federação Nigeriana, Shehu Dikko.

"Não sabemos de onde vêm essas cifras", afirma Hoyt. "Sabemos somente que as vendas foram um verdadeiro fenômeno, excepcionais. Mas ainda é muito cedo para dar cifras", acrescentou o responsável da gigante americana.

Além de seu desenho "estiloso", quais seriam as razões mais profundas para tal sucesso, quando a maioria das pessoas não é torcedora das Super Águias?

"Sei que foi um sucesso enorme na Internet. Mas isso não tem a ver somente com a Nigéria. Se a camisa estilosa tivesse sido a de Senegal, o sucesso teria sido deles", explica à AFP Jean-Baptiste, colecionador parisiense de camisas, de 27 anos.