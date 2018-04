Camacho pode desfalcar o Náutico contra o Atlético-AC, neste domingo

Zagueiro deixou o treinamento desta quarta-feira mais cedo, com dores na coxa esquerda

O técnico do Náutico, Roberto Fernandes, pode ter um desfalque inesperado para a partida do próximo domingo contra o Atlético-AC, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro Camacho deixou mais cedo a movimentação no centro de treinamento do clube nesta quarta-feira, reclamando de dores na coxa esquerda, e passa a ser dúvida para o confronto.



O defensor vai ser submetido a um exame de imagem que vai detectar a gravidade do problema e será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de entrar em campo.



Camacho atuou como titular nas últimas nove partidas do Náutico, fazendo dupla com Camutanga. Sem Camacho no treino desta quarta-feira, Roberto Fernandes montou a linha defensiva com Breno Calixto - que retornou ao time após se recuperar de lesão - e Camutanga na zaga. O meia Luiz Henrique foi improvisado na lateral direita e Tiago Costa fechou o lado esquerdo. Negretti e Jobson seguiram na cabeça de área.



Na segunda parte da movimentação, o zagueiro Rafael Ribeiro ocupou a lateral-direita, igualmente de forma improvisada. O treinador continua sem contar com os laterais Thiago Ennes e Bryan, que estão lesionados.



Ainda durante o treinamento desta quarta-feira, que foi realizado em um gramado muito pesado do CT por causa das fortes chuvas que têm atingido a cidade nos últimos dias, outros dois jogadores deixaram o trabalho mais cedo se queixando de dores. O lateral-esquerdo Kevyn, após pancada, e o atacante Robinho, também com dores musculares. A princípio, o lateral não preocupa, mas o atacante será reavaliado pelos médicos nesta quinta-feira.