Calma, confiança e concentração: a receita de Deschamps

Treinador pode entrar para a história como terceiro campeão mundial como jogador e treinador

Para Didier Deschamps, a final desde domingo (15) reserva muito mais que somente a taça de campeão do mundo. Taça que ele conhece muito bem. Em 1998, coube a ele, então capitão da seleção francesa, a tarefa de levantar o troféu da Copa do Mundo em casa, após vencer o Brasil por 3 a 0 na final, no Stade de France. Hoje, treinador da França, "DD" tem a chance de entrar para a história de novo.



Deschamps pode entrar para o seleto grupo de campeões mundiais como jogadores e treinadores. A galeria tem apenas dois lugares: um é ocupado por Mário Jorge Lobo Zagallo, campeão do mundo em 1958 e 1962 em campo e em 1970 como técnico da Seleção Brasileira. O outro é Franz Beckenbauer, capitão da Alemanha em 1974 e treinador na conquista de 1990. A tarde deste domingo pode reservas mais um lugar neste seleto ról de campeões mundiais.



"Quando você é um jogador, você é um ator, mas como um técnico, você está trabalhando através dos jogadores. Eu estou a serviço de meus jogadores, mas a partida pertence a eles. Sendo um jogador, você gasta energia física, mas quando você é um técnico, é mais psicológico e você tem um tipo diferente de fadiga", disse o treinador em entrevista coletiva neste sábado.



Para conquistar o título, o treinador passa aos seus jogadores um lema que consiste em três frases: calma, confiança e concentração.



"Não há nada mais bonito como jogador do que uma final de Copa do Mundo. Nós preparamos eles da melhor maneira possível. Nós precisamos ficar calmos, nós precisamos ter confiança e nós precisamos nos concentrar – estas são as três palavras que temos focado para prepará-los para a final", revelou Deschamps.



Após a perda da Euro em casa há dois anos e algumas polêmicas extra-campo, Deschamps conquistou o grupo. Com quatro gols sofridos na Copa do Mundo, sendo três dele só na partida contra a Argentina, O goleiro Hugo Lloris rasga elogios ao técnico e credita a ele a solidez defensiva da equipe francesa.



"Acho que é responsabilidade do técnico, ele merece os créditos desde o início. Seus planos de jogo foram se adaptando sem a necessidade de mudar jogadores. Nós tentamos achar soluções juntos e o talento dos jogadores em campo se expressou naturalmente. Eles são abnegados e o futebol de hoje, em alto nível, exige isso", afirmou o capitão francês.



França e Croácia se enfrentam neste domingo, às 12h, na grande decisão da Copa do Mundo da Rússia, no estádio Luzhniki, em Moscou.