Cafu vê Neymar abaixo do esperado e elogia trabalho de Tite

Capitão do penta não quis dizer se Neymar teria de rever seus conceitos após a Copa do Mundo

Durante evento realizado pela Fifa em Moscou ontem, o capitão do penta Cafu comentou a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O ex-jogador não quis dizer se Neymar teria de rever seus conceitos, mas reconheceu que o camisa 10 esteve abaixo do esperado.



"Todos nós esperamos muito do craque. O Neymar é um craque e nós esperamos que ele faça coisas diferentes dentro do campo. O rendimento do Neymar foi o que esperávamos? Não. Se ele tem que rever alguns conceitos ou não, isso é uma decisão dele. Temos um grande craque, foi nossa maior revelação nos últimos dez anos, um dos maiores jogadores brasileiros dos últimos tempos. Queremos ver o Neymar feliz, contente, alegre, porque isso é bom para ele e para o futebol brasileiro", disse Cafu.



Em relação a Tite, o ex-lateral avaliou o trabalho do treinador como fantástico, apesar de afirmar que o técnico falhou na escalação da equipe na partida contra a Bélgica, que resultou na eliminação do Brasil na Copa.



"Ele fez um trabalho de três anos e meio fantástico. Os números do Tite são impressionantes. Mesmo que tenha errado em 30 minutos, ele pode errar. Só que isso é fatal na Copa do Mundo, por poder te eliminar e colocar em dúvida todo o trabalho. Mas se o Tite continuar, vamos apoiar", defendeu o recordista de jogos pela Seleção Brasileira.