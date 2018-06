Caballero: 'Temos trabalhado muito pensando na Islândia'

Goleiro da seleção argentina admite que defesa do estreante pode dificultar a estreia da equipe

Em entrevista coletiva, o goleiro da Argentina, Willy Caballero, admitiu certa preocupação da equipe com a Islândia, que disputará a Copa do Mundo pela primeira vez, "É certo que vamos ter uma partida dura, eles se defendem bem, muito juntos. Vai ser muito difícil", comenta o argentino.



"Temos de ter paciência, circular a bola pelos lados do campo para tentar encontrar espaços e infiltrar em velocidade" analisou o jogador de 36 anos, que atualmente defende o Chelsea, "Acredito que vá ser um jogo muito travado e devemos controlar a ansiedade também".



A equipe argentina enfrentará a estreante no sábado (16), às 10h (horário de Brasília), em Spartak, pelo grupo D.