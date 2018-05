Bugre testa opções para o próximo jogo

Sem jogar há seis meses, desde que foi campeão pelo América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Pará estava afastado do time do Cruzeiro e chega para disputar a posição de titular com Marcílio, que tem sido criticado pela torcida.



Desfalque

Com lesão no músculo adutor longo da coxa direita, Bruno Nazário está fora do jogo contra o CRB. Após os exames médicos realizados nesta semana, o meia recebeu o diagnóstico de que pode ficar parado por até um mês, período que coincide com o tempo que resta de contrato com o Guarani, até 30 de junho.



O jogador corre o risco de perder até seis rodadas da Série B, todas marcadas entre meados de maio e o último dia de junho.



A expressão de Nazário durante um dos treinos já indicava sua frustração com a situação. Da boca do túnel, ele acompanhou alguns minutos do treino com o expressão de decepção após o diagnóstico.



Em contrapartida, o Bugre prepara uma equipe para tentar agilizar ao máximo o processo de recuperação. Ontem, Nazário foi submetido a um procedimento chamado PRP (plasma rico em plaquetas), que consiste na infiltração de plaquetas saudáveis no local lesionado, para acelerar a regeneração do músculo, evitar fibrose e a cicatrização incorreta do músculo.



O departameto médico acredita que, se o tratamento for bem sucedido, o jogador poderá retornar aos campos em até três semanas. Nazário se lesionou durante o empate por 1 a 1 contra o Goiás, na sexta-feira passada (18). Apesar de todo o esforço pela recuperação do jogador, existe a chance de o camisa 11 deixar o Brinco de Ouro, já que o seu passe ainda pertence ao clube Hoffenheim, da Alemanha.

O Guarani enfrenta o CRB, amanhã (26), às 21h, no Brinco de Ouro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, em casa, o técnico Umberto Louzer tem testado algumas alternativas durante os treinos.Guilherme, como meia aberto pela direita, e Anselmo Ramon treinando entre os titulares foram as principais novidades. Nas demais posições, o time foi mantido ao longo dos últimos coletivos realizados.Pará, contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro, teve a documentação regularizada na CBF e está à disposição do técnico, podendo estrear já neste jogo.