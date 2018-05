Bugre tenta primeira vitória na Série B

A favor do Bugre pesa a fase atual vivida pelo Goiás. O time dirigido por Ney Franco não vence desde 18 de abril, quando fez 2 a 0 no Avaí, pela Copa do Brasil. Desde então, empatou uma vez e perdeu cinco, tendo levado três gols nos últimos três jogos. A presença na zona de rebaixamento pressiona ainda mais a equipe goiana.



De volta

O retorno de Anselmo Ramon aos treinos foi a grande novidade do Guarani durante a semana, no Brinco de Ouro. Recuperado de dores no joelho direito, embora os exames não tenham apontado nenhuma lesão séria, o atacante voltou a treinar com bola sem restrições, e poderá ser utilizado pelo técnico Umberto Louzer no jogo de hoje.



Apesar da volta de Anselmo Ramon, Umberto Louzer manteve Bruno Mendes entre os titulares. Depois de participar de formações diferentes durante os treinos em campo, Ramon realizou um trabalho físico à parte enquanto era feito o coletivo.



Após uma semana sem trabalhar com bola, Anselmo está sem ritmo de jogo, por isso, Bruno Mendes tem uma leve vantagem na disputa pela camisa 9 para esta partida.



A base titular deverá ser mantida pelo técnico Louzer com Bruno Brígido, Lenon, Philipe Maia, Edson Silva, Marcílio, Baraka, Ricardinho e Rondinelly; Rafael Longuine, Bruno Nazário e Bruno Mendes.

O Guarani volta a campo hoje (18) em busca da primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, às 19h30, em Goiânia, no Serra Dourada, pela sexta rodada da competição.Se o time goiano vivencia uma fase ruim, sem vencer há um mês, o Bugre também enfrenta um momento difícil, além do tabu de não obter bons resultados no campo adversário. São quase 16 anos sem vencer o Goiás. O último triunfo foi em 2002, quando Bruno Quadros e Sérgio Alves garantiram a vitória por 2 a 1, em 1º de setembro, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Desde então, foram cinco derrotas e um empate no ano passado.O estádio também tem sido desfavorável ao Guarani contra outros times locais. A equipe campineira não vence o Vila Nova lá, desde fevereiro de 1991, enquanto o jejum contra o Atlético-GO é ainda mais longo, desde outubro de 1986.