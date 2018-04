Bugre inicia preparação para o dérbi

Jogando em casa, Louzer espera contar com a força máxima da equipe, após alguns jogos com desfalques.



O lateral esquerdo Marcílio, que levou nove pontos na testa no jogo contra o Sampaio Corrêa, ainda é dúvida. Em contrapartida, é possível que o atacante Bruno Mendes, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, retorne ao time.



Outro que deve retornar é o ponta esquerda Erik, após cumprir quatro jogos de suspensão por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



A única certeza confirmada, por enquanto, é a ausência do zagueiro Philipe Maia, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão automática.



Tropeço fora de casa

Atlético-GO e Guarani realizaram uma partida agitada e com muitos gols, no Estádio Olímpico, em Goiânia, na terça-feira, 24, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



O Bugre começou bem o jogo mas, após uma sequência de erros em sua defesa, viu o Atlético abrir 2 a 0 no placar, ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, o time da casa voltou a marcar, ampliando a diferença, mas a equipe alviverde melhorou e chegou a reduzir o placar, fazendo dois gols. Porém, os gols não foram suficientes e o jogo terminou com vitória do time goiano por 3 a 2.



Com o resultado, o Guarani chegou a 16 partidas sem vitória fora de casa e enfrentará a Ponte Preta sob pressão, no dérbi do interior no próximo dia 5 de maio, no Brinco de Ouro.



Mais um reforço

No início desta semana, o Guarani anunciou o sexto reforço para a disputa da Série B. O volante Willian Oliveira, que defendeu o Botafogo no Campeonato Paulista, mas que pertence ao Fluminense, é novo contratado.



Revelado nas categorias de base do Fluminense, William Oliveira foi campeão brasileiro em 2012 pelo clube das laranjeiras. O jogador chegou a ter algumas oportunidades no time principal, mas acabou emprestado, passando por Sport, Goiás, Mirassol, América-MG e Botafogo de São Paulo.



Antes do volante, chegaram os zagueiros Edson Silva e Everton Alemão, o lateral-esquerdo Rafael Franco, o meia Guilherme e o atacante Anselmo Ramon.

Nove dias é o prazo que o Guarani tem para recolocar a casa em ordem e se preparar para o próximo desafio, o clássico contra o seu arquirrival regional pela Série B do Campeonato Brasileiro.Na próxima semana, com a equipe da Ponte como adversária, o Bugre precisará se superar se quiser voltar a subir na tabela e se manter no grupo intermediário da competição.Corrigir as falhas no sistema defensivo e melhorar o entrosamento da equipe são alguns dos desafios do técnico Umberto Louzer para a próxima partida.