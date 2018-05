Buffon anuncia que deixará a Juventus

Ídolo do clube, goleiro disputou 17 temporadas pela equipe italiana

O goleiro Gianluigi Buffon anunciou nesta quinta-feira (17) que deixará a Juventus de Turim após 17 temporadas no clube: o ídolo italiano disputará sua última partida pela equipe no sábado contra o Hellas Verona, na última rodada do Campeonato Italiano.

"Sábado será minha última partida com a Juventus. Terminar esta aventura com dois novos títulos (Série A e na Copa da Itália) era importante", declarou Buffon, 40 anos, em uma entrevista coletiva.

O goleiro italiano informou que levará alguns dias para decidir sobre seu futuro: prosseguir com a carreira ou a aposentadoria.

"O que vou fazer? No sábado jogo uma partida. E é a única certeza", disse. "Há 15 dias tinha certeza da aposentadoria. Mas recebi propostas estimulantes, tanto dentro do campo como fora, onde a mais interessante veio do presidente Agnelli", disse, a respeito do presidente da Juventus, Andrea Agnelli.

"Na próxima semana, após alguns dias de reflexão serena, tomarei uma decisão definitiva", completou Buffon.

De acordo com a imprensa esportiva italiana, Buffon teria sido contactado por clubes importantes do continente europeu, como Liverpool, Real Madrid e Paris Saint Germain.