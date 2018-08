Bryan Cabezas é regularizado no BID

Agora, o equatoriano depende apenas de sua condição física para poder atuar pelo clube tricolor. Ao ser apresentado na sexta-feira da semana passada, o jogador disse que precisaria de sete a dez dias para bem fisicamente, já que o atleta estava de férias. O meia, no entanto, não foi inscrito na Copa Sul-Americana e não poderá enfrentar o Defensor Sporting na partida de volta, no dia próximo dia 16.



Bryan Cabezas tem 21 anos e foi vice-campeão da Copa Libertadores em 2016 pelo Independiente Del Valle. O atleta foi vendido ao Atalanta após a final da competição continental, mas fez apenas uma partida com a camisa do clube azul e preto. Nos últimos dois anos, ele esteve emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, e ao Avellino, da segunda divisão italiana.

Contratado na última semana, o meia equatoriano Bryan Cabezas teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. O jogador fica à disposição de Marcelo Oliveira para o duelo deste domingo (5), às 19h, contra o Bahia no Maracanã.