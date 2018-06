Bruxa à solta: Seleção nunca sofreu tanto com lesões em Mundiais

Pode ter relação com o colchão do hotel, a nossa expectativa é boa, mas ainda é muito cedo para prever o que vai acontecer nos próximos dias", disse o médico da equipe brasileira.



De acordo com a CBF, o camisa 12 teve um espasmo na coluna ao tentar uma arrancada, o que Tite explicou em entrevista com o popular "travou a coluna". O jogador está sob cuidados da fisioterapia e o departamento médico irá aguaradar 24 horas para um diagnóstico mais detalhado.



A mulher de Douglas Costa chegou a acusar a preparação física da CBF de exagerar na carga dos treinamentos, o que, segundo ela, teria causado a lesão do atacante. Já o meia Renato Augusto, que ficou de fora de boa parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo, com dores no joelho, chegou a afirmar que os problemas foram causado por uma sobrecarga de peso. Após a vitória sobre a Sérvia, o preparador físico Fábio Mahseredjian negou que as lesões de Douglas Costa e Danilo tenham sido por conta da carga de trabalho.



Antes mesmo do início do Mundial, os problemas físicos já tiravam o sono da comissão técnica. O lateral Fagner se apresentou com problemas musculares e, na primeira semana, o próprio Douglas Costa sentiu um incômodo na coxa, que o tirou de boa parte dos treinamentos. Neymar se apresentou ainda em recuperação da cirurgia realizada no pé direito e, após a estreia, sentiu dores no tornozelo por conta das faltas que sofreu no jogo. Tornozelo que também foi o problema do volante Fred. Durante a fase de treinos em Londres, duas semanas antes da Copa, o jogador sofreu uma torção após uma dividida com Casemiro e ficou de fora até da primeira partida.



Para evitar novos problemas e preocupada com o físico dos atletas, já que a sua maioria veio desgastada da longa temporada europeia, a comissão técnica reduziu a carga de treinos da equipe. Inclusive, antes do duelo contra a Sérvia, o auxiliar Matheus Bachi explicou que o grupo estava fazendo trabalhos de leve enfrentamento. Após garantir classificação para as oitavas de final, os jogadores ganharam folga nesta quinta-feira (28) e voltam a trabalhar na sexta.

Em 1974, Leivinha se lesionou na terceira partida da equipe verde e amarela, contra o Zaire, e também não voltou a atuar. Vinte anos depois, na campanha do tetra, Ricardo Rocha sofreu um estiramento na virilha na estreia, contra a Rússia, e não jogou mais, mas ficou no banco na final contra a Itália e quase disputou aquela decisão, porque Aldair era dúvida, com dores musculares.Nos dois últimos mundiais, a bruxa ficou à solta de vez. Em 2010, o meia Elano sofreu uma entrada violenta no segundo jogo, contra a Costa do Marfim, e ficou de fora das partidas seguintes. E, a lembrança mais viva na cabeça de todos os brasileiros, é de Neymar saindo de maca do campo do Castelão com uma vértebra fraturada nas quartas de final, contra a Colômbia, após joelhada de Zúñiga.De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, a lesão de Marcelo pode ter um motivo inusitado: o colchão do hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada.