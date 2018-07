Bruno Peres é relacionado pela primeira vez no São Paulo

Relacionado São Paulo cai para Grêmio e não assume liderança

Com a suspensão de Éder Militão, o lateral-direito Bruno Peres foi relacionado pela primeira vez para uma partida do São Paulo. O lateral, emprestado pela Roma até o final de 2019, ainda não está na sua forma ideal. De acordo com o técnico Diego Aguirre, a ideia era que ele só ficasse à disposição a partir da 17ª rodada."A ideia era ele ficar pronto para a outra semana, mas não posso falar que não vai estar para esse jogo. Temos de analisar não só o Bruno, mas outras situações", disse o treinador após a derrota para o Grêmio na última quinta-feira.Para a posição, Aguirre ainda tem Araruna como opção para a partida deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O treinador não poderá contar com Jucilei, Rodrigo Caio e Edimar, lesionados, e Militão, Arboleda e Hudson suspensos. Quem também foi relacionado pela primeira vez foi o zagueiro da base Lucas Kal.