Bruno Henrique marca no fim e dá vitória ao Santos sobre o Flu

Triunfo sobre o Flu alivia pressão sobre Jair Ventura

Com um gol do atacante Bruno Henrique aos 40 minutos do segundo tempo, o Santos venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão e vai para a parada da Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento. Além disso, a vitória aliviou a pressão sobre o técnico Jair Ventura.



O Fluminense bem que tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. A equipe da casa finalizou nove vezes na etapa incial, apesar de o Santos ter terminado com maior posse de bola. Porém, a única finalização santista foi a mais perigosa. Jean Mota invadiu a área pela esquerda e bateu forte, para boa defesa de Júlio César. A melhor chance do tricolor veio com Pablo Dyego. O tricolor puxou contra-ataque, Pedro fez o pivô e entregou para o camisa 7, que demorou demais para finalizar e acabou sendo travado na hora do chute.



Na segunda etapa, o Santos foi mais perigoso. O time chegou duas vezes com perigo pelo lado do campo, mas pecou na hora da conclusão. Quem não errou foi Bruno Henrique. Aos 40 minutos, o camisa 11 foi lançado dentro da área e, enquanto a zaga do Flu ficou pedindo impedimento, dominou no peito com estilo antes de bater na saída de Júlio César para fazer o gol da vitória santista.



Com a vitória, o Santos chegou aos 13 pontos e subiu para a 15ª colocação. Já o Flu perdeu a quarta seguida e permanece com 14 pontos, em 11º.