Bruno Henrique brilha e Palmeiras vence Atlético-MG no último minuto

Equipe alviverde chegou a estar duas vezes na frente do placar mas só alcançou o triunfo no último lance

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, no Allianz Parque, por 3 a 2 neste domingo (22), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a sua primeira vitória após três rodadas sem vencer.



Com o resultado, a equipe paulista entrou provisoriamente no G4 do torneio com 23 pontos. Já o time mineiro segue na 3ª colocação, com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga na próxima segunda-feira (23).



A equipe alviverde não vencia em seus domínios desde o clássico contra o São Paulo, ainda pela 9ª rodada do Brasileiro. Após sofrer o empate duas vezes, os palmeirenses contaram com gol do volante Bruno Henrique, aos 48 minutos do 2º tempo para assegurar o resultado.



A partida deste domingo seguiu os mesmos passos dos últimos jogos da equipe de Roger Machado. O Palmeiras começou bem, pressionando o rival e saindo na frente do placar, com Moisés, aos dois minutos, após falha bizarra do zagueiro Juninho.



Melhor no jogo, o time alviverde ainda teve boas oportunidades para ampliar o placar, com o próprio Moisés aos cinco minutos em batida da entrada da área que acertou o travessão, e com Dudu aos 22, que saiu na cara do goleiro Victor após mais uma falha de Juninho, mas não as aproveitou.



Com o 1 a 0 no placar, a equipe mineira passou a ter mais controle da partida e chegou a sua primeira chance de gol aos 30 minutos, quando Ricardo Oliveira dominou com liberdade dentro da área mas não conseguiu driblar o goleiro Weverton.



Após o intervalo, o Atlético-MG não demorou para chegar ao empate. Após cruzamento para Matheus Galdezani, o volante cabeceou para boa defesa de Weverton, no rebote, porém, Luan ficou livre para deixar tudo igual.



Pressionado, o Palmeiras voltou a se impor na partida e chegou ao segundo gol aos 30 minutos, em golaço de Bruno Henrique após linda cobrança de falta que morreu no ângulo direito do goleiro Victor.



A reação atleticana, porém, demorou pouco tempo. Cinco minutos depois, a equipe mineira devolveu o golaço e novamente empatou a partida. Após boa trama pelo lado direito, Elias ajeitou para Chará. O atacante colombiano bateu firme da entrada da área para marcar o seu primeiro gol pelo Atlético-MG.



No último lance do jogo, já aos 48 minutos, Deyverson desviou cruzamento na área. A bola encontrou Bruno Henrique, que marcou seu segundo gol na partida e deu a vitória ao Palmeiras.



Revolta com a arbitragem

Inconformado com a falta que gerou o lance do terceiro gol palmeirense, Ricardo Oliveira esbravejou "que critério é esse? Asseguro para você que não foi falta".



Após a partida, o presidente do Atlético-MG Sérgio Sette Camara foi às redes ofender o árbitro da partida, Péricles Bassols.