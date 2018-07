Brasileiros têm domingo para esquecer no UFC Hamburgo

Vitor Miranda, Glover Teixeira e Maurício Shogun são derrotados em evento realizado na Alemanha

O domingo (22) não foi nada bom para o Brasil no octógono na Alemanha. Os três representantes verde e amarelos que lutaram no UFC Hamburgo foram derrotados.



Na luta principal da noite, o veterano Maurício foi nocauteado pelo norte-americano Anthony Smith com apenas 1 minutos e 29 segundos de luta. Smith acertou um chute no queixo do ex-campeão dos meio-pesados do UFC. Ainda assim, Shogun foi para cima, mas acabou recebendo uma boa combinação de socos do americano, sendo nocauteado na grade.



No co-main event, o número 3 do ranking do peso meio-pesado do UFC Glover Teixeira não conseguiu impor seu estilo de luta, foi dominado por Corey Anderson e acabou derrotado por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27). O melhor momento do brasileiro na luta foi no final do primeiro round, quando encaixou uma guilhotina no americano, que foi salvo pelo gongo. Anderson dominou Glover tanto em pé quanto no chão, garantindo a vitória por pontos.



Na terceira luta mais importante do UFC Hamburgo, o brasileiro Vitor Miranda conseguiu derrubar o marroquino Abu Azaitar nos três rounds, mas não foi o suficiente para que saísse com a vitória. Azaitar venceu na decisão unânime dos juízes (duplo 30-27, 29-28). Depois de ser dominado na luta em pé durante boa parte do primeiro round, Vitor conseguiu levar o marroquino para o chão, ficando na meia-guarda. No minuto final, Azaitar conseguiu levantar e foi para a luta em pé novamente. No segundo round, o brasileiro teve seu melhor momento no duelo, quando conseguiu a montada sobre o adversário e quase finalizou a luta com um katagatame. Porém, nem isso foi o suficiente para que o atleta da Team Nogueira ficasse com a vitória no round. No terceiro assalto, Vitor quase encaixou uma chave de braço, mas Azaitar conseguiu defender bem a tentativa de finalização do brasileiro.