Brasileiros preparam-se para quartas de final

O Brasil encara a Bélgica nesta sexta-feira (6) às 15h (horário de Brasília) na Arena Kazan em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.Os brasileiros que estão na Rússia acompanhando o torneio Mundial de perto e vão acompanhar o mata-mata curtem a expectativa do lado de fora do palco do grande jogo.O Destak registrou imagens dos torcedores do lado de fora da arena, em solo russo, que preparam-se para comemorar uma possível vitória e classificação da Seleção Brasileira para as semifinais do Mundial.Quem vencer este duelo encara a já classificada França, na terça-feira (10) às 15h (horário de Brasília), em São Petersburgo.