Brasileiros preparam-se para duelo contra Costa Rica

A tarde em São Petersburgo nesta sexta-feira (22) encontra-se em clima de festa verde e amarela. Em frente ao Saint Petersburg Stadium, palco do segundo jogo da Seleção Brasileira pela fase de grupos na Copa do Mundo da Rússia, torcedores preparam-se e curtem expectativa para assistir uma possível primeira vitória do Brasil no torneio.registrou imagens da torcida chegando ao estádio, minutos antes da partida entre Brasil e Costa Rica começar, às 9h (horário de Brasília), caracterizados dos pés à cabeça com as cores da Seleção no clima frio de 17ºC da cidade que localiza-se na região noroeste do país anfitrião do Mundial.Lembrando que o Brasil ocupa, por enquanto, a segunda posição no Grupo E, que divide com Suíça, Sérvia e sua adversária, Costa Rica. O jogo de estreia, contra a equipe suíça, ficou no empate 1 a 1. Tite justificou que a ansiedade acabou atrapalhando o desempenho do time em campo.