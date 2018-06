Brasileiros marcam presença no duelo entre Dinamarca e França

Lujniki, minutos antes do apito inicial.



No Grupo C, acontece também o confronto entre Austrália e a seleção peruana, que já está eliminada do torneio. O jogo acontece no mesmo horário, em Sochi.











Os Brasileiros que estão acompanhando a edição 2018 da Copa do Mundo de perto, na Rússia, marcaram presença na primeira partida da última rodada do Grupo C na manhã desta terça-feira (26), entre Dinamarca e França.O duelo acontece em Moscou, às 17h do horário local. A França já garantiu a vaga na próxima fase do torneio, já para a Dinamarca, é tudo ou nada.registrou imagens dos torcedores curtindo a expectativa para o grande jogo em frente ao Estádio