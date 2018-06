Brasileiros lamentam empate e não culpam a arbitragem

Já Miranda, envolvido diretamente no lance do gol suíço, declarou: "talvez se eu tivesse me jogado mais poderiam ter marcado. Mas tem o árbitro de vídeo, eles viram e não marcaram, então é pensar nos próximos jogos".



"Tentamos impor nosso ritmo mas erramos muito. Copa do Mundo não tem jogo fácil", completou o defensor.



Perguntado como a Seleção ira reagir ao empate, Miranda afirmou: "Não abala, houveram grandes seleções que começaram perdendo. Nosso pensamento é jogo a jogo e com certeza vamos fazer uma boa partida contra a Costa Rica e ganhar os três pontos".



O meia-atacante Willian seguiu a mesma linha dos companheiros: "Não podemos ficar lamentando esse jogo, temos que ir para cima no próximo", disse.



Comentando sobre a produção da equipe na partida, o jogador comentou: "A Seleção teve um volume de jogo bom, criamos boas situações, mas acabamos pecando nas finalizações.



Já sobre a possível falta no lance do gol da Suíça, Willian relatou: "Ao meu ver foi falta. Não sei se o juiz não viu, ou não quis ver. Mas não podemos ficar lamentando, temos que seguir em frente".





Após empate do Brasil com a Suíça por 1 a 1, na estreia da Seleção na Copa do Mundo, neste domingo (17), o autor do gol Phillipe Coutinho, e outras peças da Seleção reconheceram o resultado abaixo do esperado."Isso é Copa do Mundo. Sabíamos que os jogos iam ser difíceis, jogamos com uma grande seleção e infelizmente tivemos esse gol, que no meu modo de ver, foi falta, mas temos que seguir em frente", afirmou Coutinho.O meia preferiu não celebrar muito o gol marcado por ele na 1ª etapa "o importante é a Seleção ganhar e jogar bem", completou.