Brasileiros invadem vila alemã na Rússia para comemorar vitória

Torcida que acompanha Seleção no Mundial fez festa em Alpenhaus

Após a primeira vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Costa Rica na manhã desta sexta-feira (22), os torcedores que estão na Rússia, em êxtase, seguiram para comemorar em uma espécie de vila germânica, cheia de bares e restaurantes, enterrando de vez o fantasma do 7 a 1.



Com direito a comidas alemãs como joelho de porco e linguiça, cervejas especiais, roupas típicas de garçons e garçonetes, música ao vivo e um moinho de vento ao fundo, o clima do local remete a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O local se chama Alpenhaus e fica próximo ao zoológico da cidade, a poucos metros do estádio de São Petersburgo.



A situação é bem diferente dos 90 minutos de jogo, onde os brasileiros eram só tensão dentro do estádio. A equipe da Costa Rica, satisfeita com o empate, fazia cera e recebia muitas vaias, conforme a impaciência dos torcedores crescia, exacerbada graças ao empate nada convincente da primeira rodada, contra a Suíça, em Rostov.



Mas, nos acréscimos, veio a euforia – e veio em dose dupla.



Os torcedores seguiram no estádio durante muito tempo, em festa, se recusando a sair. Mas, eventualmente, acabaram convidados a se retirar pelos seguranças do estádio. Depois disso, o destino era mesmo só uma baita comemoração, regada à cerveja, que, desta vez, não era russa, e sim alemã.