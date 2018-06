Brasileiros em Rostov vivem clima de expectativa para estreia da Seleção

Os brasileiros que foram acompanhar a Copa do Mundo em solo anfitrião do torneio já estão se preparando para a estreia da Seleção contra a Suíça, em Rostov do Don, marcada para às 21h (horário local), 15h (horário de Brasília).Já por volta das 15h do horário local, os torcedores começaram a se reunir e circular pelas margens do rio Don, que dá nome à cidade, aproveitando o sol e o clima ameno, que gira em torno de 28ºC, antes da partida do Brasil. Também já muitos suíços na cidade, assim como alguns uruguaios, que já chegaram para a partida da seleção de Suárez e companhia, que acontece na próxima quarta-feira (20).Confira fotos exclusivas dos brasileiros que estão na expectativa para a estreia em solo russo.